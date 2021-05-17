Педагогический отряд "Юность" представит спектакль "Книжный вор"

Фото: предоставлено педагогическим отрядом "Юность"

Педагогический отряд «Юность» поставил спектакль по мотивам произведения «Книжный вор» Маркуса Зусака. Премьера пройдет 29 мая во Дворце творчества детей и молодежи.

Педагогический отряд «Юность», история которого берет начало в 1963 году, занимается разработкой и проведением образовательных проектов для школьников и студентов, лекций, тренингов. А сейчас на суд зрителей будет предоставлена театральная постановка.

«Книжный вор» – это история о немецкой девочке Лизель Мемингер и ее жизни во время Второй мировой войны. Постановка рассказывает о войне, семье, верной дружбе, о силе слов, разных немцах, евреях и множестве... краж.

"Сюжет "Книжного вора" в Вологде ещё ни разу не ложился в основу театрализованного представления, и мы решили попробовать. То, что повествование ведётся от лица Смерти, и, несмотря на знакомые события Второй мировой войны, главными героями истории являются жители Германии, делает спектакль необычным, не вписывающимся в привычные установки. В то же время, транслируются ключевые ценности, незаменимые во все времена: семья, любовь, дружба, все это также актуально для героев постановки, как и для её зрителей", - рассказывает руководитель постановки Полина Егорова.

Как сообщила Софья Серкова, одна из активных участников педотряда, и постановщиками и актерами выступают студенты разных специальностей, интересы которых лежат в разных сферах. Например, есть люди, которые занимаются графическим дизайном и фотографией. Именно они под руководством Анастасии Кульминской, создали афиши и иллюстрации. Была проведена большая работа над декорациями, разработкой музыкального, светового и медиа оформления. Произведение для постановки было переложено членами педотряда, которые увлекаются литературой - Полиной Егоровой, Таисией Цивилёвой, Анастасией Кульминской, Ириной Крук и Софьей Серковой. На написание пьесы ушло чуть больше 3 месяцев, но сам процесс подготовки спектакля занял намного больше. В работе над спектаклем многие виды деятельности пресекаются, так главные роли исполняют те, кто готовил спектакль - Ирина Крук, Денис Рожков, Анастасия Кульминская, Сергей Сергеев, Алексей Неклюдов.

Фото: предоставлено педагогическим отрядом "Юность"