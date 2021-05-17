У станции Харовская пять вагонов сошли с рельсов

Фото СЗТП

Вчера, 16 мая, около пяти часов вечера у станции Харовская произошло ЧП. Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, на подъездном пути необщего пользования 5 вагонов грузового поезда с щебнем сошли с рельсов. К счастью, состав не опрокинулся, пострадавших нет.

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Специалисты предполагают, что крушение могло произойти из-за уширения железнодорожного пути. На данный момент транспортная прокуратура уже инициировала проверку. Будут оценены действия локомотивной бригады, состояние железной дороги.