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Происшествия17 мая 2021 11:02

СМИ сообщают о массовом отравлении курсантов ВИПЭ ФСИН

По неподтвержденным данным, этой ночью 60 курсантов слегли с серьезным отравлением
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы ВК ВИПЭ ФСИН

Фото со страницы ВК ВИПЭ ФСИН

В Вологде появилась информация о том, что шесть десятков курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН в ночь на 17 мая получили тяжелое отравление. Об этом сообщает портал ГородВо со ссылкой на собственные источники. Руководство учебного заведения пока не прокомментировало данную новость, но и не опровергло.

Пострадавшие были в срочном порядке госпитализированы медиками в больницу. Об их состоянии пока информации нет.

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