Харовчанин задушил сожителя бывшей жены во время застолья

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В селе Шапша Харовского района 14 мая произошло убийство. К 44-летнему местному жителю заехала бывшая жена вместе с ее 52-летним сожителем. Пара явилась, чтобы забрать деньги на содержание детей.

В доме накрыли стол: мужчины выпивали, а женщина вышла в другую комнату. В какой-то момент вспыхнула ссора. Тогда молодой хозяин вспрыгнул на соперника и задушил голыми руками. Потом он пошел к бывшей жене и сообщил ей об убийстве, попросил вызвать полицию.

Скрыться не пытался и был задержан правоохранителями. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области, душегуба заключили под стражу. На данный момент ведется расследование уголовного дела.