90-летняя тотьмичка погибла в огне с внучкой и ее сожителем

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В частном доме в поселке Советский Тотемского района 16 мая вечером произошел пожар, в котором погибли трое человек. Там проживала 90-летняя собственница, ее 43-летняя внучка и сожитель. Бабушка уже не могла передвигаться без посторонней помощи... Соседи рассказали, что внучка и ее гражданский муж очень любили алкоголь и табак.

На пепелище обнаружены три тела Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Причина возгорания пока устанавливается. На ликвидацию последствий прибыли 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, площадь пожара составила 68 квадратных метров. Дом уничтожен, все погибли.