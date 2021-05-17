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Происшествия17 мая 2021 10:28

90-летняя тотьмичка погибла в огне с внучкой и ее сожителем

Пенсионерка уже не могла передвигаться сама, а вот соседи по дому злоупотребляли алкоголем
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В частном доме в поселке Советский Тотемского района 16 мая вечером произошел пожар, в котором погибли трое человек. Там проживала 90-летняя собственница, ее 43-летняя внучка и сожитель. Бабушка уже не могла передвигаться без посторонней помощи... Соседи рассказали, что внучка и ее гражданский муж очень любили алкоголь и табак.

На пепелище обнаружены три тела

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Причина возгорания пока устанавливается. На ликвидацию последствий прибыли 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области, площадь пожара составила 68 квадратных метров. Дом уничтожен, все погибли.

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