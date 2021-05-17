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Происшествия17 мая 2021 7:54

Пропавших в Тотемском районе девочек нашли

Школьницы не вернулись 15 мая домой
Евдокия САХАРОВА
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Девочки живы

Девочки живы

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тотемском районе 15 мая ушли из дома две девочки-подростка: Анастасия Тарасова и Кристина Макарова. На утро следующего дня о проводящихся поисках сообщил местный отдел УМВД в соцсетях. Новость о пропаже школьниц взбудоражила вологжан, однако никаких подробностей исчезновения правоохранители в своем посте не уточняли.

К счастью, 16 мая поздно вечером волонтеры поисковых отрядов сообщили, что потеряшек нашли живыми и здоровыми. Произошедшие с несовершеннолетними события правоохранительными органами не раскрываются.

ЧП