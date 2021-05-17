Пропавших в Тотемском районе девочек нашли

Девочки живы Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Тотемском районе 15 мая ушли из дома две девочки-подростка: Анастасия Тарасова и Кристина Макарова. На утро следующего дня о проводящихся поисках сообщил местный отдел УМВД в соцсетях. Новость о пропаже школьниц взбудоражила вологжан, однако никаких подробностей исчезновения правоохранители в своем посте не уточняли.

К счастью, 16 мая поздно вечером волонтеры поисковых отрядов сообщили, что потеряшек нашли живыми и здоровыми. Произошедшие с несовершеннолетними события правоохранительными органами не раскрываются.