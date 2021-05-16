В Тотемском районе молния уничтожила дом

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В Тотемском районе от удара молнии сегодня ночью вспыхнул дом. К счатью, он оказался нежилым. Одноэтажное деревянное здание 1970 года постройки в поселке Глубокое Пятовского сельского поселения получило серьезные повреждения от пожара, возникшего в результате грозового разряда.

Выгорело 36 квадратных метров площади, уничтожена кровля и хозчасть, повреждены стены и перекрытия. На место для ликвидации пожара прибыло 2 единицы техники, 5 человек личного состава. О ЧП сообщила пресс-служба УМЧС по Вологодской области.