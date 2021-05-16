В поселке под Устюжной сожгли 90-летнее здание почты

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Устюженском районе в минувшую субботу около 11 часов вечера вспыхнуло административное здание. Там располагалось отделение почты. Деревянный рубленный дом №5 по улице Советской был построен в поселке имени Желябова еще в 1931 году. Как сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области, причиной пожара мог стать умышленный поджог.

Специалисты предполагают, что это был поджог Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Площадь возгорания составила 220 м². Уничтожена кровля здания, внутренняя и наружная отделка. На место ЧП для ликвидации последствий пожара выехали 4 единицы техники и 11 человек личного состава.