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Происшествия16 мая 2021 13:48

В Череповце в аварии с тремя иномарками пострадал младенец

Иномарка не выдержала безопасную дистанцию
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

В минувшую субботу около трех часов дня произошло страшное ДТП на Северном шоссе в Череповце. В результате аварии пострадал месячный малыш, который был в удерживающем устройстве автомобиля Киа.

Машины получили серьезные повреждения

Фото: по Череповцу ОГИБДД

Как сообщил отдел ГИБДД по Череповцу, Шевроле Лачетти врезалась в Киа из-за несоблюдения дистанции. Киа от удара выбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение уже с Хендай Солярис.

В аварии также получил травмы водитель Хендай. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

ДТП