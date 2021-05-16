В Череповце в аварии с тремя иномарками пострадал младенец

Место происшествия

В минувшую субботу около трех часов дня произошло страшное ДТП на Северном шоссе в Череповце. В результате аварии пострадал месячный малыш, который был в удерживающем устройстве автомобиля Киа.

Машины получили серьезные повреждения Фото: по Череповцу ОГИБДД

Как сообщил отдел ГИБДД по Череповцу, Шевроле Лачетти врезалась в Киа из-за несоблюдения дистанции. Киа от удара выбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение уже с Хендай Солярис.

В аварии также получил травмы водитель Хендай. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.