Крупный град выпал на Вологодчине

Такой град выпал в Никольске. Фото:Наталья Ельцина

15 мая МЧС передало предупреждение о непогоде на Вологодчине. В регион зашел циклон, который принес с собой ветер, грозу.

Жители разных районов сообщают о погодных сюрпризах. Так, на Никольск обрушился крупный град, который повредил теплицы и парники. Кстати, в ночь с 14 на 15 мая крупный град обрушился на соседнюю - Ярославскую область. А жители Архангельской области, вспоминая "камнепад" 2009 года, советуют убрать автомобили в гаражи.

— В выходные атмосфера будет находиться в крайне нестабильном состоянии, поэтому при грозе не исключено и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с, град. Стоить заметить, что конвективные явления (гроза, шквал, ливень, град) часто носят локальный характер и бывает, что проходят мимо метеорологических станций, поэтому остаются не зафиксированными, но не менее опасными для населения. Бонусом за изменчивую погоду, станут достаточно высокие ночные (+9,+14 гр) и дневные (18,+23 гр по востоку до +28 гр) температуры, — сообщает Вологодский гидрометцентр. В воскресенье, 16 мая, ожидается +19,+24 градуса. В понедельник, 17 мая, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится в регионе и в начале следующей недели.

Фото: Виктор Павлов, Никольский район