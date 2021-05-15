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Происшествия15 мая 2021 19:03

Череповецкие спасатели освободили ребенка из опасной ловушки

Его нога застряла в дереве
Иван Чухнин
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Нога застряла между стволами

Нога застряла между стволами

Cотрудники МБУ «Спас» в Череповце спасли ребенка. Он попал в ловушку, лазая по дереву. Самостоятельно выбраться малыш не сумел. Помочь смогли только профессионалы.

Как оказалось, ребенок гулял на улице. Его нога попала между двумя стволами дерева, и самостоятельно ребенку было не выбраться.

Спасатели применили спецтехнику - гидравлические приспособления, которыми разжали стволы и высвободили ногу ребенка.

После осмотра выяснилось, что мальчик отделался испугом: травм не обнаружено. Дополнительная помощь медиков не потребовалась.

ЧП