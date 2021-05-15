По Вологодчине идут ливни, грозы, град

Яндекс. Погода : В 17:30 гроза между Вологдой и Великим Устюгом

На Вологодчине произошло резкое ухудшение погоды. По данным Вологодского ЦГМС, 15 мая с 15:00 до 22:00 ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений: гроза, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду, ливневый дождь.

Напомним, в Вологде 13 мая порывом ветра снесло крышу с здания на улице Ленинградской.

Повреждены машины, люди не пострадали. Ранее аналогичное ЧП произошло в Шексне. Вновь сооруженные крыши не выдерживают порывов около 20 метров в секунду. Поэтому МЧС просит вологжан быть осторожными. Во избежание происшествий стоит оставаться дома.