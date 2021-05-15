Сегодня всех вологжан приглашают на «Ночь музеев»

Кремлевская площадь Вологды Фото: Евдокия САХАРОВА

15 мая по всей России проходит культурно-развлекательная акция «Ночь музеев». В Вологодской области к мероприятию присоединилось огромное число учреждений культуры, в том числе, и таких фундаментальных, как Вологодский музей-заповедник, Белозерский областной краеведческий музей, Великоустюгский музей-заповедник, Бабушкинский районный исторический музей, Череповецкое музейное объединение.

Сегодня в вечернее и ночное время музеи, картинные галереи, выставочные залы, арт-пространства и другие площадки продемонстрируют вологжанам и гостям региона особые экскурсии, квесты, концерты и мастер-классы. Есть и программы для детей.

В Вологде посетителей приглашает Вологодский музей-заповедник, будет доступен Софийский собор и колокольня, «Мир забытых вещей», Музей кружева, Музей Белова, галерея Красный мост, Вологодская областная картинная галерея, Шаламовский дом, Дом Корбакова, мастерская Пантелеева. Афишу мероприятий можно увидеть на сайте "Культура в Вологодской области" (на некоторые требуется предварительная запись).