Житель Вологды продефилировал по городу обнаженным

Мужчина прошелся нагим по оживленным улицам средь бела дня. Фото: группа Онлайн Вологда

Вчера в Вологде на улице Ленинградской местные жители заметили полностью обнаженного мужчину - на нем были только носки. Он прошел мимо ДКПЗ, где располагаются детские аттракционы, а потом свернул в сторону Щетинина. Очевидцы выложили фото и видео странного субъекта, попутно соревнуясь в самой интересной версии произошедшего.

Множество вологжан уверены, что экстравагантный персонаж либо увяз в ипотеке, либо только что ее выплатил. Возможно, его выгнал "рогатый" соперник. Кто знает, вдруг нудист просто проспорил на раздевание и оказался человеком слова. Учитывая штормовой ветер, который вчера бушевал в городе, популярна и версия в которой одежду сдуло.

Некоторые одобряют выходку мужчины: "Адамов наряд - человек волен жить свободно". Кто-то пеняет на погоду: "Жарко ведь. К тому же, не так много солнечных дней в наших широтах, вот человек и принимает солнечные ванны, пока есть возможность. Витамины нынче дороги". "Довели народ до нищеты", "Это флешмоб", "Почему женщины ходят в миниюбках, а мужчинам нельзя?", "Может поиздевались над человеком".

Есть и более печальные догадки, что у вологжанина просто проблемы с психикой или здоровьем, либо это последствия приема алкоголя и наркотиков.