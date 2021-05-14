Житель Грязовца ездил на мотоцикле исключительно пьяным

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На дороге Илейкино-Минькино сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего водителя мотоцикла Иж Юпитер-5. У транспортного средства отсутствовали регистрационные знаки, а от мужчины веяло алкоголем.

Жителя Грязовца пробили по базе: выяснилось, что на мужчину уже возбуждены 2 уголовных дела из-за нарушения ПДД и суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Мотоциклист прошел медицинское освидетельствование и оказалось, что в этот раз он был пьян за рулем.

После того, как на нарушителя составили протоколы о пьяном вождении без прав, на мужчину завели еще одно уголовное дело. Ему светит штраф до 300 тысяч рублей и 2 года заключения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.