Вологжанин забрал из банкомата забытые деньги и теперь под следствием

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В Вологде 20-летний местный житель может получить уголовное наказание за то, что забрал из банкомата в Заречье чужие деньги. Юноша хотел воспользоваться аппаратом, когда увидел, что в нем уже лежит 4 тысячи рублей. За деньгами в тот момент никто не вернулся, поэтому молодой человек забрал наличность себе.

Однако 49-летняя хозяйка наличности заметила свою потерю и обратилась в полицию, ведь в купюроприемнике денег уже не обнаружила. На место выехал наряд ППС: полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения и составили ориентировку. Спустя два часа подозреваемого доставили в отдел полиции.

Ранее не судимый юноша сознался в совершении преступления. Теперь правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". Вологжанину грозит до 2 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.