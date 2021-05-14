В Вологде вспыхнул кабельный ящик на Ленинградской

Столбы стали искрить сразу после падения крыши с ближайшего дома Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде в минувший четверг после штормового ветра, вызванного резким перепадом температуры воздуха, улетела крыша дома №97б на улице Ленинградской. В тот же момент заискрил и задымил питающий кабель кабельного ящика на столбе возле дома №150.

Как сообщила пресс-служба УМЧС по Вологодской области, площадь пожара составила 4 м². Уничтожена изоляция провода и внутренности ящика, сам кабель оборван. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.

Кроме того, стихия повалила за вечер еще 6 деревьев - они упали на линии электропередач на улицах Ананьинская, 56, Чернышевского, 106, Энгельса, 46, Кирпичная, 21. Произошла авария на подстанции на Солодунова и без электричества остались жители более 180 домов. На перекрёстке Дальняя-Доронинская рекламный щит рухнул на провода уличного освещения.

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