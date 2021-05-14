Скрывающегося череповчанина обнаружили на кладбище

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В Череповце участковый приехал на кладбище, чтобы проверить информацию о пропаже металлических ограждений. На месте правоохранитель заметил мужчину, который резко поменял направление и начал убегать.

Полицейскому удалось догнать подозрительного субъекта: тот пояснил, что приехал навестить могилу близкого. Почему он начал скрываться при виде участкового, объяснить не смог. 35-летнего череповчанина доставили в отдел, где выяснилось, что бездомный мужчина объявлен в федеральный розыск еще с июня прошлого года из-за уклонения от административного надзора.

Теперь бегуну грозит до 1 года лишения свободы.