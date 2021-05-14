Энергетики обещают летом трудоустроить студентов

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Северная сбытовая компания приглашает студентов на работу в летний период.

Это во-первых, шанс познакомиться с профессией. Кроме того, провести лето с пользой и заработать. А кто-то после окончания учебного заведения может влиться в компанию.

"Энергокомпания готова трудоустроить студентов старших курсов (с 18 лет) учебных заведений Вологодской области в период с конца мая по август 2021 года,2 - сообщает пресс-служба СКК.

Какие же есть рабочие места? Клиентские офисы ССК есть во всех районах Вологодской

области https://sevesk.ru/populace/contacts/

И в них требуются:

- Администратор клиентского зала (взаимодействие с клиентами, обучение пользованию дистанционными сервисами, консультации по заключению договора энергоснабжения и др.).

- Оператор клиентского зала (заочное взаимодействие с клиентами: сбор данных о приборах учёта электроэнергии, приём показаний электросчётчиков, обучение пользованию дистанционными сервисами и др.).

- Помощник контролёра (фиксация показаний приборов учёта электроэнергии).

Если вы заинтересовались предложением, информацию о себе (ФИО, учебное заведение, специальность, где хотите работать, контактные данные) можно направить на адрес электронной почты hr@sevesk.ru