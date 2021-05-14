Вологодские школы внепланово обследовали на соответствие нормам безопасности

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Два дня вологодские школы обследовали на соответствие нормам безопасности. Как сообщает пресс-служба администрации города, "тестирование систем безопасности проходит на плановой основе минимум дважды в год. Но сейчас, после трагедии в Казани, состоялись дополнительные внеплановые рейды".

«11 и 12 мая такие проверки во всех школах Вологды прошли внепланово, без предупреждения. В первую очередь проверялась возможность доступа посторонних лиц. Никаких серьезных замечаний не выявлено.

"Во всех школах есть тревожные кнопки, в большинстве - рамки - металлодетекторы. В прошлом году на обеспечение безопасности в учебных заведениях, установку камер, турникетов, рамок металлодетекторов было выделено более 20 млн рублей из областного и городского бюджета", - пояснил заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Николай Колыгин. В 2020 году все учреждения образования, культуры и спорта Вологды разработали паспорта безопасности. Одна из самых современных систем безопасности - в одной из самых крупных школ города, Центре образования №42.

На входе находится контрольно-пропускной пункт, здание оснащено электронной системой замков, которая контролирует

восемь эвакуационных выходов, установлены камеры видеонаблюдения. В школе установлены мощные системы дымоудаления и вентиляции, по всему зданию - кнопки связи, с помощью которых можно связаться с КПП.

Как показали учения, ученики и персонал могут покинуть здание за семь минут.

Добавим, перед летними каникулами учебные заведения, где будут организованы школьные лагеря, дополнительно проверят на предмет безопасности. Еще одна проверка ждет учебные заведения непосредственно перед учебным годом.