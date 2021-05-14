В Череповце мэрия задумала новый мусорный полигон

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В Череповце начнут проектировать мусорный полигон с переработкой отходов. Он появится через три года. Об этом сообщает официальный сайт Череповца. О новом проекте заявил на расширенном совете предпринимателей мэр города Вадим Германов.

Во встрече участвовали около 100 бизнесменов. одним из них был задан вопрос о действующем полигоне возле Новых Углов. На что мэр сообщил: "Загрузка полигона приближается к 100%. По расчетам его хватит еще на два-три года".

По словам Вадима Германова, уже в этом году начнутся изыскания для проектирования нового мусорного полигона. "Надеюсь, через три года у Череповца появится новый современный полигон со всем необходимым, в том числе станцией переработки отходов" - выразил надежду градоначальник.