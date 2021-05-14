У двоих вологжан изъяли 0,7 кг наркотиков

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков удалось задержать двух наркосбытчиков. У молодых людей 21 и 23 лет изъяли 500 грамм синтетического наркотика и 200 грамм растительного.

Вологжане занимались распространением запрещенных веществ через интернет при помощи закладок. В квартире подозреваемых правоохранители провели обыск и также обнаружили наркотики.

Драгдилерам грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.