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Происшествия14 мая 2021 13:06

У двоих вологжан изъяли 0,7 кг наркотиков

Молодые люди зарабатывали закладками, а теперь им грозит до 20 лет лишения
Евдокия САХАРОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков удалось задержать двух наркосбытчиков. У молодых людей 21 и 23 лет изъяли 500 грамм синтетического наркотика и 200 грамм растительного.

Вологжане занимались распространением запрещенных веществ через интернет при помощи закладок. В квартире подозреваемых правоохранители провели обыск и также обнаружили наркотики.

Драгдилерам грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Криминал