В Вологде на перекрестке Петина-Панкратова автомобиль влетел в забор

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Вологде 12 мая на перекрестке Петина-Панкратова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Около 8 часов вечера столкнулись «Лада Калина» и «Рено Флюенс». Иномарка от удара вылетела в забор частного дома.

Как сообщили специалисты отдела ГИБДД города Вологды, 44-летний водитель отечественной легковушки двигался по главной дороге (Панкратова) в направлении Гончарной, но на перекрестке не предоставил преимущества иномарке, которая выезжала по Петина со стороны Гагарина.

25-летний водитель Рено пострадал при столкновении, но отказался от госпитализации.