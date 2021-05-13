В МЧС прояснили причины и последствия ураганного ветра в Вологде

Парковка у здания без крыши Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде официальные представители ГУ МЧС по Вологодской области прокомментировали ЧП, произошедшее сегодня вечером в областной столице: "13 мая 2021 года около 8 часов вечера в городе Вологде зафиксированы порывы ветра до 21 м/c. Они были вызваны резким перепадом температур окружающего воздуха."

Поднялся ураганный ветер, в результате, зафиксировано 2 случая падения деревьев и срыв кровли с надстройки здания по адресу Ленинградская, 97Б на площади 350 м.кв. Там располагается автосервис, фитнес центр, кафе, офисы. Само здание не пострадало, работа будет продолжаться в нормальном режиме.

Пострадавших людей нет, но повреждены 7 автомобилей, стоящих на парковке дома.

Ликвидировать последствия стихии выдвинулись Аварийно-спасательная служба Вологодской области 3 человека, 1 единица техники, Аварийно-спасательная служба г. Вологды 3 человека, 1 ед. тех., Электросеть 2 человека, 1 ед. тех.

Смотрите фото и видео с сегодняшнего ЧП.