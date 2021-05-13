В Вологде сорвало крышу с дома

Крыша слетела с дома №97б по ул. Ленинградской Фото: Вологда РФ

Над Вологдой проходит дождевой фронт. Порывы ветра в 19 часов 30 минут сорвали крышу со здания на улице Ленинградской, 97Б. Там располагается фитнес-центр, автосервис и ресторан. ЧП попало в зону видимости камер Baza.net. По сообщению очевидцев, в городе вырвало дорожные знаки, развернуло светофоры и повредило электрический столб контактной троллейбусной сети. Он сильно искрил и горел.

Туча уходит на север - Сокол, Харовск, Вожегу. В 20:50 дождь и ветер начались в Харовске. Похожая ситуация возникла в Шексне 23 апреля. Тогда под завалами металла на детской площадке искали маленькую девочку.

Кадр из видео от Твоего Единственного Вконтакте

Сейчас на месте происшествия стоят скорые и сотрудники полиции. О пострадавших на данный момент неизвестно. Как сообщает Вологда.рф, часть здания, с которого сдуло крышу, принадлежит бизнесмену с инициалами С.А. Автомобили, на которые рухнул металл, были на покраске. Крышу с этого здания сдувает уже второй раз.

В Ананьино от порыва ветра рухнула береза. Упавшее дерево оборвало провода и повредило электрическую опору.

Пресс-служба МЧС дала официальный комментарий по поводу случившегося.

Информация будет дополняться.