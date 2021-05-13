В Череповце уйдет с молотка Птичий рынок

В Череповце продадут Птичий рынок Участок 11 соток на улице Ломоносова в Череповце, так называемый Птичий рынок, планируют продать. Сейчас он находится в муниципальной собственности. Землю на аукцион выставят уже в июне. Предполагается, что здесь появится торговый центр. .

«Мы вели упорные переговоры с собственниками. Были готовы к тому, чтобы принудительно вывезти оставшиеся павильоны. Но владельцы 11 мая вывезли последний объект. Сейчас готовим участок к аукциону: получаем техусловия, градостроительный план участка. Затем будем предлагать участок для строительства там торгового объекта. Для местных жителей это будет удобно. Участок будет сдан в аренду, стоимость еще не определена», — рассказал cherinfo председатель комитета по управлению имуществом города Владимир Дмитриев.

Снос ларьков рынка начался еще в марте. Сообщалось, что, возможно, на этом месте будет парковка для посетителей горбольницы. Однако построить торговый объект с парковой поменьше.