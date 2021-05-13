Вологодский 80-летний пенсионер на легковушке вылетел с трассы и погиб

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Смертельное ДТП под Великим Устюгом: погиб 80-летний пенсионер на Калине.

13 мая произошла трагедия на дороге в Великоустюгском районе. Около 11:40 на 340 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас погиб мужчина.

Как сообщает УМВД, по предварительным данным, 80-летний водитель автомашины Лада Калина не справился с управлением, легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Автомобиль остановился в нескольких километрах от дороги, он сильно поврежден. Водитель погиб на месте происшествия. Его пассажир, 82-летний мужчина, с различными травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.