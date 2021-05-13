Вологжанин пустил пожить инвалида, а после его смерти тратил пенсию

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Житель Вологды чуть не разорил Пенсионный фонд. Как стало известно от пресс-службы местной прокуратуры, вологжанин в 2012 году пустил в свою квартиру пожить инвалида. Мужчина из-за проблем со здоровьем не мог выходить на улицу, поэтому передал свою карту хозяину, чтобы тот покупал еды и оплачивал коммунальные расходы.

К сожалению, вологжанин с инвалидностью скончался в сентябре 2019 года, однако его друг не стал сообщать о смерти в соответствующие органы, а вот пенсия продолжила приходить. Мужчина тратил деньги умершего до января 2020 года.

Тайное стало явным, пенсионный фонд подсчитал свои убытки: 27 тысяч рублей. В итоге, мужчине придется отбыть 1,5 года лишения свободы условно.