В Череповце наркоман пытался прыгнуть с 8 этажа и разбудил весь район

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Один из жителей Череповца этой ночью принял наркотики и перевозбудился. ЧП произошло в 2 часа ночи на улице Красной. 30-летний мужчина пытался прыгнуть с балкона 8 этажа, при этом громко и несвязно кричал. В итоге, череповчанин разбудил своей арией несколько домов. Недовольные вызвали Росгвардию.

Правоохранители не сразу смогли попасть в квартиру дебошира - мужчина не открывал. Через какое-то время дверь все-таки отворилась, но наркоман бросился в бега. На поясе у него блеснул нож... По словам росгвардейцев, вел себя агрессивно, неадекватно, выкрикивал бессмысленные фразы.

К счастью, мужчину удалось задержать и передать полиции.