В Череповце энцефалитный клещ покусал ребенка

Используйте спреи от насекомых

В Череповце местный отдел Роспотребнадзора опубликовал статистику по обращениям с укусами клещей к медикам. Всего за выходные насекомые успели покусать 145 череповчан, 58 из пострадавших - дети.

В лаборатории исследовали 72 подозрительных клеща. В итоге, один из насекомых, присосавшихся к ребенку, был энцефалитным. Несовершеннолетнему в срочном порядке назначили лечение иммуноглобулином.

Берегитесь клещей

Клещевой энцефалит – тяжелейшее инфекционное заболевание. Вирус вызывает сильную интоксикацию и поражает ЦНС, пробирается в головной и спинной мозг. Без лечения больному грозит паралич, умственные расстройства или даже смерть.

С начала сезона к врачам обратились 248 покусанных клещами череповчан.