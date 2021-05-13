В Череповце трое человек пострадали в ДТП на Октябрьском мосту

Фото Александр Крымов, группа ДТП Череповца

В Череповце вчера около 11 вечера на Октябрьском мосту произошла страшная авария. У въезда на мост со стороны улицы Сталеваров, 37-летняя череповчанка за рулем «Шевроле Авео» вылетела на встречную полосу. Там автомобиль врезался в «Ладу Ларгус».

Фото: Диана Фирсанова, vk

В результате столкновения пострадали трое: автоледи, 37-летний водитель и 38-летняя пассажирка отечественной машины. На месте происшествия пострадавших осмотрели медики, череповчанам из Лады назначили амбулаторное лечение. Водителю Шевроле повезло меньше, его госпитализировали в областную больницу № 2. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Череповцу.

Очевидцы сообщают, что череповчанка на иномарке ехала быстрее 80 км/ч. Возможно, у нее возникли проблемы с рулем.