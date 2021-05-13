В Череповецком районе вспыхнула трансформаторная подстанция

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В Череповецком районе на трансформаторной подстанции произошел пожар. 12 мая днем вспыхнула электрическая установка в деревне Конечное Югского муниципального образования.

Причиной ЧП стал аварийный режим работы катушки трансформатора. Элемент был поврежден в результате пожара. Вокруг выгорела трава, опалено 40 квадратных метров площади.

На место происшествия прибыли 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба УМЧС по Вологодской области.