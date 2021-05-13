В Вожеге на заправке вспыхнула шахта с топливом

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В Вожеге на улице Октябрьской произошло ЧП на АЗС. В минувшую среду в половину третьего часа дня в МЧС поступила информация о возгорании в технологической шахте резервуара с топливом АИ-95.

Шахта Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В результате от пламени сильно пострадал 50-летний мужчина: медики диагностировали у него термические ожоги рук, груди, лица, верхних дыхательных путей и госпитализировали в Вожегодскую ЦРБ. На место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 2 единицы техники. 3 человека были эвакуированы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, площадь пожара составила всего 0,3 м². На месте повреждены пластиковые шаровые краны технологического трубопровода.

Причиной ЧП называют нарушение правил пожарной безопасности при осуществлении очистки технологической шахты.