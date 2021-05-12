В Кадникове у жилого многоквартирного дома XIX века отвалилась стена

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сегодня в 17:40 в городе Кадников Сокольского района Вологодской области произошло ЧП: у многоквартирного жилого дома рухнула одна из стен. Авария произошла на улице Розы Люксембург, дом №32.

Жителей эвакуировали Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Трехэтажное кирпичное здание было построено в первой половине XIX века, а на данный момент признано культурным наследием Вологодчины. В доме из 8 квартир - 3 жилых, в них постоянно проживало 4 человека. На момент обрушения в здании были двое - люди спаслись и не пострадали.

Часть здания отошла Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сейчас место происшествия оградили сигнальной лентой, там дежурят правоохранители. Как сообщила пресс-служба УМЧС по Вологодской области, причины обрушения еще предстоит выяснить.