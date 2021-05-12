Главный уборщик снега в Вологде требует за работу еще 32 миллиона

В Вологде главный уборщик снега с улиц требует доплатить за работу. Спор будет решаться в суде. "Магистраль" подсчитала объем работ и пришла к выводу, что ей не доплатили 32 миллиона. Как сообщат "Премьер", подрядчик считает, что ему не доплатили за уборку излишков снега. В суд направлены два иска: на сумму в 20 миллионов и 12 миллионов рублей. Как сообщал портал ГородВо, с подрядчиком были заключены контракты на уборку снега на сумму в 200 миллионов рублей. По мнению компании, данных денег не хватило из-за обилия осадков и снижения нормативов. Уже в январе руководство «Магистрали» обратилось в администрацию областной столицы с просьбой выделить еще денег. Но власти отказали.

"Магистраль" обратилась в суд. Оба заседания пройдут 22 июня, сообщает «Премьер».