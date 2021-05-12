В Вологде заключен контракт на проектирование новой поликлиники

Подписан контракт с подрядчиком на проектирование Вологодской городской поликлиники в Бывалово. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Предварительно прошли две конкурсные процедуры. Победитель и стал подрядчиком. Компания предоставила документацию, подтверждающую большой опыт по проектированию медучреждений. Новая поликлиника будет принимать до 600 человек в смену. Объект планируется возвести на перекрестке улиц Поэта Романова и Молодежной в 2022-2023 годах, дооснащение учреждения оборудованием пройдет в 2024 году.

Уже на следующей неделе состоится встреча с представителями подрядчика для переговоров, уточнения деталей техзадания на проектирование и установление партнерских отношений в рамках государственного контракта», - рассказал первый заместитель Губернатора, председатель Правительства области Антон Кольцов.

Проектирование поликлиники пройдет за счет средств бюджета области.

Для строительства поликлиники рядом с Осановской рощей выделено 2,6 га. Этот участок уже включен в новый генплан города, который сейчас обсуждают депутаты Вологодской городской Думы.

На строительство объекта потребуется порядка 700 млн рублей из областного и федерального бюджетов в рамках программы, средства выделят в рамках «Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области на 2021-2025 годы».