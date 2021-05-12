В Вологде без воды останется огромное количество домов

Фото Ребекки Классен

В областной столице с 21 по 23 мая пройдет масштабное отключение воды. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» сообщил, что утечка была выявлена еще на последней неделе апреля. И горячую, и холодную воду отключат, когда большинство горожан уедут на выходные на природу. К тому же, отопительный сезон как раз закончится.

В районе пересечения улиц Пребраженского и Панкратова специалисты будут менять задвижку на водоводе диаметром 1000 мм. Сообщается, что на данный момент там утечка из-за ветхого состояния коммуникаций. Работы пройдут с 22:00 часов 21 мая до 21:00 часа 23 мая.

Вологжанам воду будут привозить в цистернах

В микрорайоне Тепличный снизят давление воды. Без живительной влаги вовсе останутся следующие здания:

ул. Возрождения – дома №№ 9, 31а, 47, 47а, 49, 50, 50а, 52, 54, 72, 72а, 74, 74а, 74б, 74в, 76, 76а, 76б, 78, 82, 82а, 84 (котельная), 86а, 88 (МАДОУ «Детский сад № 117 «Капелька»), ТИЗ «Радуга»;

ул. Восточная – дома №№ 1а, 3а, 3в;

ул. Гагарина – дома №№ 66, 70, 80, 80б, 80в, 82, 82а, 87, 89, 80а;

ул. Казакова – дома №№ 2, 4, 6, 6а (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 103 «Потешка»), 7, 7а, 7б, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 12 (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 33 «Колосок»), 13, 13а, 15;

ул. Костромская – дома №№ 4, 4а, 4б, 5, 6 (МОУ «СОШ № 30»), 7, 8, 8а, 9, 10, 10а (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 95 «Сказка»), 12, 12а, 12б, 12в, 14;

ул. Ленинградская – дома №№ 85, 87, 87а (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83 «Вишенка»), 89 (Дом культуры Подшипникового завода), 91, 93, 93а (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 86 «Ладушки»), 93б (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек»), 95, 95а, 97, 97б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 103в, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 113, 115, 136, 138, 140, 140а, 144, 146, 148, 150, 150а, 152, 152а, 154, 156;

ул. Медуницинская – дома №№ 5, 15, 17, 19, 19а, 21а, 21 (БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»);

ул. Молодежная – дом № 31 корпус 1;

ул. Новгородская – дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 7а (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 85 «Подснежник»), 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11, 13, 15, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 40, 41;

ул. Панкратова – дома №№ 80, 82, 82а, 84, 86, 88, 88а, 88б, 88в;

ул. Преображенского – дома 51, 53, 53а, 53б (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Чебурашка»);

ул. Псковская – дома №№ 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 8в (МАДОУ «Детский сад № 115 «Акварель»), 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10, 10а, 11, 11 корпус 1, 11а, 11б, 11в, 12, 12а, 12б, 14, 14а (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 101 «Машенька»), 15, 15а, 15б, 16, 19, 20;

ул. Развития – дома №№ 10, 11;

ул. Рождественская – дома №№ 3 корпус 1, 3 корпус 2;

ул. Сергея Преминина – дома № 4б (МБДОУ «Детский сад № 114 «Солнечный город»), 6, 8, 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14;

ул. Тендрякова – дома №№ 23, 25, 25а, 27, 27а, 46 (МОУ «СОШ № 28»);

ул. Трактористов – дома №№ 3, 5, 18;

ул. Щетинина – дома №№ 2 (ВИПЭ ФСИН России), 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 21, 23;

ул. Ягодная – дом № 10;

ул. Ярославская – дома №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 12а (МОУ «Гуманитарно-эстетическая гимназия «Гармония»), 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 22а (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 99 «Почемучка»), 23, 23а, 23б, 24, 24а (МОУ «Начальная школа-детский сад для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик»), 26, 26а (МОУ «СОШ № 3»), 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 34а (МОУ «СОШ № 41»), 36, 38, 38б (МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 108 «Гнездышко»), 40, 40а, 44а, 42;

Окружное шоссе – дома №№ 12 (ТРЦ «РИО»), 17, 17а, 18, 19, 21, 21а, 22а, 23, 23а (МОУ «СОШ № 33»), 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 30, 32, 33, 35;

Пошехонское шоссе – дома №№ 9, 9а, 9г, 9е, 11, 13, 13а (МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 27 «Антошка»), 22 (ТРЦ «Мармелад»), 23 (БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница»), 23а (котельная), 26, 27б, 28, 30 (БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница»), 31 (БУЗ «Вологодская областная детская клиническая больница»), 32, 34, 36 (БУЗ ВО «Вологодский областной противотуберкулезный диспансер»), 33, 36а (котельная), 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48а, 48б, 48в, 52, 52а, 52б, больничный комплекс (25, 25б, 27, 27б, 29, 29а);

деревня Рубцово.