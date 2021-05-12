Житель Великоустюгского района ударился головой и умер

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В селе Васильевское Великоустюгского района Вологодской области 9 мая погиб 41-летний мужчина. Его тело обнаружили около 10 часов вечера. Прибывшие на место следователи заметили, что у вологжанина травма головы, и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Оперативники выяснили, что около 9 часов вечера мужчина отдыхал в компании знакомых, когда у него возникла ссора с 33-летним местным жителем. Подозреваемый внезапно, стоя на крыльце дома, ударил оппонента кулаком по голове. Мужчина упал, ударился затылком о деревянный настил и скончался на месте...

Причиной смерти эксперты назвали ушиб головного мозга, вызвавший отек и субдуральную гематому. Подозреваемого задержали, на данный момент ведется расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до пятнадцати лет лишения, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.