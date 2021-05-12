В Череповце автоледи сбила на зебре коляску с годовалым малышом

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Череповце страшное ДТП произошло на улице Моченкова у спичечной фабрики. В минувший вторник около 6 часов вечера у дома №19 33-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» допустила наезд на коляску с ребенком.

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Мальчик 2020 года рождения был с мамой: она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На место выехала бригада скорой помощи. Пострадавшего малыша осмотрели и увезли в детскую городскую больницу. Там маленькому участнику ДТП назначили амбулаторное лечение.