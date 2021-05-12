В Череповце пьяный пасынок зарезал отчима

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В Череповце на улице Парковой в ночь на 6 мая произошло убийство в семье. Правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего подозреваемого. Следователи предполагают, что молодой человек вернулся в ту ночь домой пьяным. Он разбудил спящую семью и устроил ссору с отчимом.

В какой-то момент череповчанин отлучился на кухню. Вернувшись в комнату к родственникам, он был уже с ножом за поясом брюк. Пасынок кинулся на отчима: нанес ему множество ударов оружием в грудь и живот. Пострадавшего доставили в больницу, но мужчина скончался от кровопотери из-за множественных повреждений внутренних органов.

Подозреваемого заключили под стражу. За убийство молодому череповчанину грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.