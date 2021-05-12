На заброшенной стройке в Соколе погиб подросток

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В Соколе 4 мая на заброшенной стройке 154-квартирного дома на улице Орешкова скончался совершеннолетний подросток. Об этом сообщило ИА "Ранпресс". По словам сокольчан, ребенок вырос вырос в приемной семье и покончил жизнь самоубийством. Правоохранители пока произошедшее не комментируют.

Местные жители годами жаловались на данную многоэтажку - в аварийном здании подростки устроили притон. В 2018 году там даже травмировался 14-летний мальчик. По постановлению суда дом должен быть снесен еще в прошлом году, но воз и ныне там. На данный момент жутким зданием владеет ООО «Биоэнергетика».