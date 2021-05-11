В Соколе действовал серийный вор из Вологды

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В Соколе орудовал серийный магазинный вор. 24-летний молодой человек - житель Вологды.

В полицию МО МВД России «Сокольский» обратилась директор одного из магазинов. Женщина обнаружила на записи камер видеонаблюдения молодого мужчину, который складывал продукты питания и алкогольную продукцию в рюкзак. Ущерб составил 7200 рублей. Через несколько дней в полицию обратились еще два директора других магазинов. В одном случае пропали продукты питания на сумму 3600 рублей, а в другом - парфюмерия на 5000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что воровал товары один и тот же мужчина. Оперативники установили личность подозреваемого - это житель областной столицы 1997 г.р. В Вологде мужчина был задержан. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что на преступления пошел из-за сложного материального положения.

По всем фактам дознавателем МО МВД России «Сокольский» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.