У Вологодской детской клинической больницы новый главврач

Фото: районная газета "Звезда"

У Вологодской областной детской больницы новый главврач. Им стал Александр Луговин. Ранее он занимал пост главврача Вологодской детской городской поликлиники. Он родился в Великом Устюге, работал в стоматологической поликлинике. В 2002 году перешел на работу в страховую компанию «Шексна» и возглавил филиал в Великом Устюге. В 2005 году переехал в Череповец, он возглавил отдел развития всей страховой группы «Шексна». Затем стал заместителем генерального директора. Когда в 2009 году СГ «Шексна» вошла в «Согаз», Александр Луговин работал в Москве начальником Управления администрирования региональной сети группы «Согаз». В 2013 году возглавил региональную сеть страховой компании «Гута-страхование» в должности вице-президента. Затем вернулся на Вологодчину, стал руководителем службы по защите прав застрахованных и медицинской экспертизе территориального Фонда ОМС Вологодской области. Два года работал главврачом в Шекснинской ЦРБ. С 2017 года переехал в Вологду, занял должность главного врача «Вологодской детской городской поликлиники».

Как сообщал NewsVo, в 2018 году под руководством Луговина детские поликлиники №5, №3 и №1 были объединены в одну.

Теперь этот пост займет Владимир Богатырев, шесть лет возглавлявший детскую клиническую больницу региона.