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Происшествия12 мая 2021 8:20

Нетрезвая вологжанка рассказала, как ее сожитель воткнул нож себе в живот

У правоохранителей возникли сомнения в этой версии случившегося
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде утром 9 мая на улице Красноармейской обнаружили 50-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Тело лежало в квартире вологжанина, где он жил со своей 39-летней возлюбленной. Женщина пояснила, что ее сожитель сам взял нож и нанес себе смертельную рану.

Вологжанка не сразу сообщила о произошедшем в полицию: она вымыла нож, а место преступления, по-видимому, замыла от крови. Следователи назначили криминалистические экспертизы. В процессе следствия женщина все же решила признаться в том, что поспособствовала смерти гражданского мужа, хотя смерти ему не желала.

Оказалось, что 8 мая влюбленные выпивали, но в какой-то момент поссорились. Женщина перевозбудилась, взяла нож и воткнула его в тело сожителя, а тот взял и скончался.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Криминал