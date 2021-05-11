38-летний мошенник уехал в Геленжик и оттуда обманул двух вологжанок

Мошеннику грозит суд Фото: Архив КП

Вологодские полицейские раскрыли серию дистанционных мошенничеств. Жулик жил в Геленджике. Две вологжанки 1994 г.р. и 1986 г.р. обратились в полицию - их обманули мошенники. Потерпевшие рассказывали, что им позвонили на рабочий телефон. Звонивший сказал, что звонит от руководителя их организации. Мужчина сказал, что сейчас привезут рекламные баннеры, деньги за них необходимо срочно перевести. Потерпевшие перевели денежные средства: одна женщина перевела 50 тысяч рублей, вторая - 12 тысяч рублей. В результате звонивший был установлен. Им оказался ранее судимый 38-летний уроженец г. Самары, который, по оперативной информации, находился в г. Геленджик.

Сотрудники УМВД России по г. Вологде отправились туда в служебную командировку. Мужчина жил на съемной квартире, там его и задержали. У мужчины изъяли сотовые телефоны, банковские карты и денежные средства - 300 тысяч рублей. Подозреваемого доставили в Вологду. На допросе мужчина пояснил, что таким образом зарабатывал на новый автомобиль...

Следственным управлением УМВД России по г. Вологде возбуждено 2 уголовных дела по части 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сотрудники полиции также устанавливают причастность данного мужчины к совершению аналогичных преступлений.