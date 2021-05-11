Череповчанин во дворе дома зарезал оппонента из шумной компании

Убийство произошло прямо во дворе дома Фото: Google. Карты.

В Череповце во дворе дома на улице Чкалова, 10 мая произошло жестокое убийство. Вечером нетрезвый 58-летний мужчина вышел во двор своего дома, где поссорился с череповчанином из пьяной компании. Местный житель затаил обиду: он вернулся в квартиру за ножом, а потом воткнул его в тело 41-летнего оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Фото места происшествия с сайта 35media.ru

По факту гибели мужчины следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый скрыться не пытался, его задержали и изъяли орудие преступления. На данный момент уточняются обстоятельства произошедшего. Злоумышленнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.