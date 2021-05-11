Оставшийся участок трассы Вологда-Ростилово осветят в этом году

В этом году отремонтируют оставшиеся 18,3 км дороги до Грязовца

В Вологодской области закончат освещение трассы Вологда-Ростилово. В 2021 году начнется завершающий этап ремонта: будет доделаны оставшиеся 18,3 км до Грязовца. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в течение 3 лет с 2019 года. За первый год освещен участок 7 км, в 2020 уже 15,3.

На участке дороги у деревни Становищево также установят фонари. Подрядчик уже определен, с 10 мая должны начаться строительные работы. Об этом сообщил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области.