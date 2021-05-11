В вологодском баре произошла жестокая драка

Фото: Росгвардия

В вологодском кафе избили человека. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

ЧП случилось 10 мая ранним утром: около 6:30 в охрану Росгвардии поступил сигнал, сработала тревожная кнопка в баре «24 градуса», что в Вологде, на Воровского, 66.

На место выехали бойцы Росгвардии. Как рассказала работница бара, два нетрезвых клиента устроили драку. Один из мужчин избил соперника, а сам скрылся. Мужчине срочно вызвали скорую помощь. У 37-летнего пострадавшего - подозрение на черепно-мозговую травму.

Он описал приметы его обидчика. Так что сотрудники Росгвардии вскоре задержали подозреваемого - его нашли в одном из дворов в этом же микрорайоне. 23-летний дебошир доставлен в отдел полиции. Там будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе ведомства.