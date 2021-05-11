Вологдагорводоканал закупил на миллион рублей крышек канализационных люков

Фото с сайта komsis.su

В Вологде опасной проблемой стала нехватка крышек канализационных люков. Их часто воруют, чтобы сдать в металлолом, приспособить на даче или продать коллекционерам. Тем временем в открытую дыру может упасть любой невнимательный пешеход. Полёт может окончиться смертью, особенно, если провалился ребенок и некому помочь.

На открытые люки вологжане часто жалуются коммунальщикам, тогда в колодец ставят высокие палки с ленами, потом его закрывают бетонной лепешкой. В апреле «Вологдагорводоканал» объявил конкурс на закупку крышек для канализационных колодцев. Подрядчиком стал местный инженерный центр «Коммунальные системы». Фирма должна будет поставить 150 чугунных крышек за 883 тысячи рублей. Получается по 5880 за штуку. Крышек должно хватить на все открытые колодцы города. Об этом сообщило ИА "Ранпресс".

На сайте организации один из вариантов чугунной крышки среднего веса без корпуса люка стоит 4243 рубля в розницу, с корпусом почти 7 тысяч.