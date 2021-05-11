Мэр Вологды предложил сделать кольцо в центре города

Вариант мини-кольца Фото: администрация города Вологды

Мэр Вологды Сергей Воропанов на своей страничке в соцсети предложил вологжанам новый вариант организации транспортного движения в центре города. На перекрестке улицы Герцена (Октябрьская) и Мира можно построить небольшое кольцо, которое заменит поворот налево. При этом специалисты предлагают запретить движение прямо по улице Батюшкова и оставить только правый поворот.

Сити-менеджер пригласил вологжан к обсуждению в комментариях к посту ВКонтакте и попросил друг друга не обижать.